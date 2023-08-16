الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفعت شكيب: قمة العلمين تؤكد الدور الريادى لمصر تجاه القضية الفلسطينية

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انعقاد القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي الداعم الأول والأخير للقضية الفلسطينية.

وقال "شكيب"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح لها دور ريادي في المنطقة، وتعمل دائمًا على حل المشاكل التي تواجه العرب بل ودول القارة أيضًا، كما أنها تعمل على لم الشمل العربي وتعزيز التضامن والحفاظ على المنطقة العربية.

وأكد النائب رفعت شكيب أهمية القمة الثلاثية، خاصة في ظل الأحداث والاعتداءات التي تشهدها مدينة القدس المحتلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أهمية القمة في محاولة لاستعادة هدوء الأوضاع للشعب الفلسطيني، ودعم الموقف الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة توحيد الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني، ومواجهة التحديات في ظل الانتهاكات المتكررة من إسرائيل، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة من أجل إيجاد حلول للقضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كل حقوقهم.

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