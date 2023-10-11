الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تصريحات السيسى بشأن القضية الفلسطينية قوية وتحمل رسائل مباشرة

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

وصف النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، بأنها قوية للغاية وتحمل رسائل مباشرة إزاء التصعيد الخطير الجاري في القضية الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة.

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مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية 

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن تصريحات الرئيس السيسي تأكيد على أن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية خاصة والقضايا العربية عامة.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وما يحدث على الساحة الفلسطينية، وتسعى إلى التشاور والمباحثات لإعطاء الشعب الفلسطيني كل حقوقه في إقامة دولته فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، علاوة على تهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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وحشية إسرائيلية غير مسبوقة 

وأشار النائب زكي عباس إلى أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت في وقتها أمام وحشية إسرائيلية غير مسبوقة تستهدف دك قطاع غزة وتصريحات منفلتة من المسئولين الإسرائيليين.

وتابع عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تكثف اتصالاتها على كل المستويات الإقليمية والدولية، لوقف المواجهات العسكرية الحالية حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين.

وطالب النائب زكي عباس كل دول العالم بتبني رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل هو الحل الأمثل لتحقيق الأمن الحقيقي للجانبين والحفاظ على حقوق المواطنين الأبرياء.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد على رغبته في التوصل إلى حل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

وقال الرئيس السيسي: "إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".

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