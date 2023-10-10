عضو الهيئة الاستشارية بالمصرى للفكر يوضح الجهود المصرية لوقف التصعيد فى فلسطين

أوضح الدكتور عزت إبراهيم، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر، تفاصيل التحركات المصرية لوقف التصعيد في فلسطين، قائلًا: "إن مصر هي أكثر دولة عربية وأكثر دولة في الإقليم لها تواصل واضح بشأن القضية الفلسطينية على مدار أكثر من سبعين عامًا".

مصر بذلت الكثير للقضية الفلسطينية

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن مصر لا تألو جهدًا في محاولتها لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملةً، مؤكدًا أن مصر بذلت الكثير من أجل القضية الفلسطينية، حيث إن هناك منعطفات مهمة في القضية الفلسطينية، فقد كانت مصر أول من تصدى للمسائل التي تخص التعدي والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "نحن الآن أمام منعطف جديد في هذه القضية، ولا يمكن أن يكون هناك حل لقضية الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدون أن تكون مصر طرفًا أساسيًا في مثل هذا الحل".

وأشار إلى أن المنعطف الخطير اليوم هو تجسيد لكل هذه الأخطاء التي حدثت خلال الفترات الماضية، والمتمثلة في عملية حصار القطاع لسنوات من جانب إسرائيل وفشل الحل السياسي، بالإضافة إلى فشل التسوية.