مندوب فلسطين فى الجامعة العربية: مصر تعمل على وقف التصعيد فى غزة

قال مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إن الشعب الفلسطيني يسعى للحصول على دعم سياسي وإنساني قوي من الدول العربية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المميت المستمر، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين في محاولة لوقف التصعيد المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

العكلوك يدعو لوقف العدوان على غزة

ودعا العكلوك الدول العربية إلى استخدام أدواتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والقانونية ونفوذها في المنظمات الإقليمية والدولية "لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم وحماية الشعب الفلسطيني".

ومن المقرر أن تعقد الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا لوزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر حاليًا.

وتوقع العكلوك، في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن يوجه اجتماع الجامعة العربية عدة رسائل إلى إسرائيل والمجتمع الدولي، من بينها الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وهدم منازلهم.

وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 830 و4250 على التوالي، بحسب تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء، ومع ذلك، وفقًا لقوات الدفاع الإسرائيلية، تم العثور على حوالي 1500 جثة لمسلحي حماس في جنوب إسرائيل.

وقال العكلوك لوكالة أنباء (شينخوا): "إن هذه ذروة جديدة في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وفي الوقت نفسه، قُتل ما لا يقل عن 1008 أشخاص في إسرائيل في هجمات حماس، حسبما ذكرت قناة "كان" العبرية أمس الثلاثاء.

الوساطة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي

وقالت شينخوا، باعتبارها صانع سلام منذ فترة طويلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود: تعمل مصر على تكثيف اتصالاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين، في محاولة لوقف التصعيد المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال الدبلوماسي الفلسطيني إن "الشعب الفلسطيني يتطلع إلى دور مصري ريادي عاجل من خلال علاقات مصر الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وتجنيب الشعب الفلسطيني إراقة دمائه"، مؤكدًا أن "فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص، تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وقال إن الفلسطينيين يعولون أيضًا على أدوار اللاعبين العرب الآخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والأردن، وكذلك كل دولة عربية يمكنها المساعدة في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر، وأعرب عن أسفه لازدواجية الولايات المتحدة وأوروبا في معالجة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية الحالية.

ووصف عكلوك موقف الصين بشأن القضية الفلسطينية بأنه "متوازن للغاية"، وأشاد بموقف الصين الرسمي، الذي يعتبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الأساسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.