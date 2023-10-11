الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب فلسطين فى الجامعة العربية: مصر تعمل على وقف التصعيد فى غزة

مهند العكلوك
مهند العكلوك

قال مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إن الشعب الفلسطيني يسعى للحصول على دعم سياسي وإنساني قوي من الدول العربية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المميت المستمر، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين في محاولة لوقف التصعيد المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

العكلوك يدعو لوقف العدوان على غزة

ودعا العكلوك الدول العربية إلى استخدام أدواتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والقانونية ونفوذها في المنظمات الإقليمية والدولية "لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم وحماية الشعب الفلسطيني".

ومن المقرر أن تعقد الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا لوزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر حاليًا.

وتوقع العكلوك، في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن يوجه اجتماع الجامعة العربية عدة رسائل إلى إسرائيل والمجتمع الدولي، من بينها الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وهدم منازلهم.

وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 830 و4250 على التوالي، بحسب تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء، ومع ذلك، وفقًا لقوات الدفاع الإسرائيلية، تم العثور على حوالي 1500 جثة لمسلحي حماس في جنوب إسرائيل.

وقال العكلوك لوكالة أنباء (شينخوا): "إن هذه ذروة جديدة في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وفي الوقت نفسه، قُتل ما لا يقل عن 1008 أشخاص في إسرائيل في هجمات حماس، حسبما ذكرت قناة "كان" العبرية أمس الثلاثاء.

txt

الجارديان: انقسام في الرأي العام الأمريكي حول الأحداث في غزة

الوساطة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي

وقالت شينخوا، باعتبارها صانع سلام منذ فترة طويلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود: تعمل مصر على تكثيف اتصالاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين، في محاولة لوقف التصعيد المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

وقال الدبلوماسي الفلسطيني إن "الشعب الفلسطيني يتطلع إلى دور مصري ريادي عاجل من خلال علاقات مصر الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وتجنيب الشعب الفلسطيني إراقة دمائه"، مؤكدًا أن "فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص، تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وقال إن الفلسطينيين يعولون أيضًا على أدوار اللاعبين العرب الآخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والأردن، وكذلك كل دولة عربية يمكنها المساعدة في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر، وأعرب عن أسفه لازدواجية الولايات المتحدة وأوروبا في معالجة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية الحالية.

ووصف عكلوك موقف الصين بشأن القضية الفلسطينية بأنه "متوازن للغاية"، وأشاد بموقف الصين الرسمي، الذي يعتبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الأساسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مندوب فلسطين فلسطين الجامعة العربية الشعب الفلسطيني التصعيد

مواد متعلقة

الجارديان: انقسام فى الرأى العام الأمريكى حول الأحداث فى غزة

التايم: إدارة بايدن لا تستطيع تحديد مكان وعدد الرهائن الأمريكيين فى غزة

شبكة أمريكية: مشاورات دولية لإنشاء ممر إنسانى لمرور الفلسطينيين والأمريكيين من غزة لمصر

الصين تدعو لتقديم الدعم الإنسانى للشعب الفلسطينى

القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة: نتطلع لمواصلة الشراكة مع مصر لحماية التراث

الخارجية الأمريكية لـ"الدستور": مصر دولة محورية ومهمة فى العالم العربى والشرق الأوسط

تقارير أمريكية تتهم إدارة بايدن بالفشل: غير قادرة على احتواء الأزمة فى الشرق الأوسط

اللوتري الأمريكي.. رابط التقديم فى الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

الأكثر قراءة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

موعد تغير الساعة في مصر ومواقيت الصلاة بعد بدء التوقيت الشتوي

تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. استشهاد شقيقه وابنه وحفيدته