الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: انقسام فى الرأى العام الأمريكى حول الأحداث فى غزة

غزة
غزة

سادت حالة من الانقسام بين الأمريكيين حيال التصعيد الحالي في غزة، ما بين مؤيد لقوات الاحتلال والضربات الإسرائيلية وبين مؤيد للمقاومة، واعتبار أن غزة ما زالت تعاني تحت الاحتلال، وأن قطاع غزة لطالما كان تحت الحصار من قبل قوات الاحتلال.

انقسام الرأي العام الأمريكي 

ووفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أنتج الهجوم الذي شنته حماس في نهاية الأسبوع درجة غير عادية من الانقسام  في الولايات المتحدة، بين رفض واشمئزاز واسع النطاق من حجم عمليات القتل، ومقاطع الفيديو للجثث التي يتم عرضها عبر غزة، واختطاف المدنيين.

وقالت "الجارديان": الرأي العام في الولايات المتحدة سرعان ما انقسم مع احتدام المعركة الأوسع حول السرد، وخاصة حول سبب الهجوم، إلى جانب الخلافات حول ما إذا كانت غزة لا تزال محتلة، مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، بما في ذلك عائلات بأكملها، بشكل حاد في ظل القصف الانتقامي الإسرائيلي.

ووصف البيت الأبيض هجوم حماس بأنه "غير مبرر"، وهو موقف تبنته على نطاق واسع بعض الجماعات المؤيدة لإسرائيل، سعيًا لتصوير الهجوم على أنه مدفوع فقط بكراهية اليهود كيهود.

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تأييد ومعارضة للاحتلال 

وشبهت جماعة "Stand With Us" المؤيدة لإسرائيل ومقرها كاليفورنيا، هجوم حماس بهجوم تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في عام 2001، وقالت: "بالنسبة للإسرائيليين، هذا مثل 11 سبتمبر، إن هدف حماس ليس معارضة أي سياسة أو إجراء إسرائيلي. حماس هي جماعة إرهابية معترف بها دوليًا تحركها عنصرية الإبادة الجماعية ضد اليهود".

 وصف ما حدث بأنه غير مبرر تجاهل للعنف الإسرائيلي اليومي والمستمر

 بينما قال  يوسف منير، المدير التنفيذي السابق للحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين: إن وصف هذا الأمر بأنه (غير مبرر)، كما فعل بيان البيت الأبيض الأول، هو تجاهل للعنف الإسرائيلي اليومي والمستمر وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين، والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة. إنها اللغة التي تمحي الفلسطينيين وتمكن من استمرار العنف ضدهم.

وقالت المجموعة اليهودية الأمريكية "If Not Now"، إن أنصارها "يشاهدون الفظائع التي تتكشف بحزن وخوف على أحبائنا"، لكنها أيضًا اعترضت على وصف الهجوم بأنه غير مبرر، وقالت: إننا ندين بشدة قتل المدنيين الأبرياء، ونأسف لخسارة أرواح الفلسطينيين والإسرائيليين، مع ارتفاع الأعداد كل دقيقة، إن دماءهم ملطخة بأيدي الحكومة الإسرائيلية، وحكومة الولايات المتحدة التي تمول وتبرر تهورهم، وكل زعيم دولي يواصل غض الطرف عن عقود من القمع الفلسطيني، مما يعرض الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر.

وبينما سعى أنصار الحكومة الإسرائيلية إلى إعفائها من المسئولية عن إثارة التوترات، حذر منتقدوها منذ أشهر من أن مزيجًا من التوسع الاستيطاني، والضم الزاحف للضفة الغربية، وهجمات المستوطنين غير المقيدة على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك التطهير العرقي للقرى، هو أمر غير مقبول دفع الأراضي المحتلة نحو تصاعد العنف وحتى انتفاضة ثالثة.

الانقسام الجارديان غزة الاحتلال قطاع غزة الرأي العام الأمريكي

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