محمد مرعى لـ"إكسترا نيوز": "السيسى حذر من تصفية القضية الفلسطينية على مدار 10 سنوات"

قال محمد مرعي، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا يجب المزايدة على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وما نشهده الآن في الأراضي المحتلة من التصعيد الجاري لم يحدث على مدار تاريخ المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأضاف "مرعي" في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مساء يوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار 10 سنوات، كان يحذر من ترك القضية الفلسطينية من المجتمع الدولي، فالمشكلة الرئيسية هنا بالتحديد أن إسرائيل بوجود الحكومة اليمينية المتطرفة سعت على مدى أكثر من عقد إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.



وأوضح الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه منذ بدء التصعيد الحالي بين فلسطين وإسرائيل، عملت الدولة المصرية من خلال كافة مؤسساتها على التواصل مع كافة الأطراف، سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي، وأيضًا مع القوى الإقليمية والدولية؛ لمحاولة منع التصعيد والدخول في مواجهات مفتوحة تكون لها تداعيات سلبية على الأمن والسلم في إقليم الشرق الأوسط.