الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب العدل: المجتمع الدولي ملزم بإجبار الاحتلال على العودة لطاولة التفاوض

الأراضي الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية

تابع حزب العدل ببالغ القلق تطورات الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اللحظات الأولى، وإذ نؤكد على حق أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 242 و1397، والقرارات ذات الصلة، وتأسيسًا على حل الدولتين كحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

وتابع الحزب في بيان له، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في انتهاج كافة السبل التي تمكنه من حقوقه سواء الطرق الدبلوماسية أو بالمقاومة المشروعة لجيش الاحتلال، والتي تكفلها المواثيق الدولية الضامنة لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

 درجات ضبط النفس

ودعا في بيانه، جميع الأطراف إلى الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس، ونؤكد على ضرورة حماية المدنيين العزل، كما نجدد مناشدتنا للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإجبار حكومة الاحتلال على الالتزام بتعهداتها والجلوس إلى طاولة المفاوضات للخروج بحل نهائي وحاسم للأزمة، يجنب الجميع مزيد من إراقة الدماء.

 

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حزب العدل الأراضي الفلسطينية الوضع الميداني الشعب الفلسطيني قرارات مجلس الأمن حماية المدنيين العزل

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