الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدعوة من فلسطين.. اجتماع طارئ لـ"خارجية العرب"

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، عن أنه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء.

وأكد زكي، أن القرار جاء بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالى لدورة المجلس الوزاري؛ لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولى لوقف العدوان الإسرائيلي.

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الجامعة العربية تطالب بإدراج إسرائيل على لائحة "العار" فى انتهاك حقوق الطفل

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يطالب بحماية الشعب

وكان مندوب فلسطين بالأمم المتحدة الوزير رياض منصور، طالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل، موضحا أن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية، وليس هناك ما يبرر قتلهم.

وتابع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أن إسرائيل مستمرة باستخدام القوة الغاشمة، ولا يمكن أن تتوقع السلام مقابل ذلك.

وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، إن المجتمع الدولي يصمت عندما يكون الضحايا فلسطينيين، متسائلا: "أين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إسرائيل؟".

وتابع المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، أن منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين، موضحا أن على إسرائيل إنهاء حصار غزة فورا والعمل معنا لوقف القتل.

وقال الوزير رياض منصور، إن حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين، لافتا إلى أن ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها، ومتابعا: "حذرنا مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك".
 

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مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: ندعو إلى اجتماع طارئ بشأن العدوان الإسرائيلى

 

الجامعة العربية فلسطين غزة خارجية العرب العدوان الإسرائيلى

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