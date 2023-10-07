السبت 07 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: ندعو إلى اجتماع طارئ بشأن العدوان الإسرائيلى

أحداث فلسطين
أحداث فلسطين

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إنه تواصل في الصباح الباكر مع زملائه المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، وخاصة مندوب مصر والأردن والمغرب والسعودية، من أجل دراسة التحرك الذي يمكن أن تتخذه جامعة الدول العربية بشأن أحداث اليوم في فلسطين.

وأضاف "العكلوك" في مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، مساء يوم السبت، أن هناك دعوة لعقد اجتماع عاجل داخل جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماع طارئ دورة غير عادية، إزاء هذا العدوان الإسرائيلي الشامل الذي يستمر منذ بداية العام الحالي.

وأوضح مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، أنه منذ تولي هذه الحكومة الإسرائيلية التي تحتوي على عناصر إرهابية، تعمدت المساس بالمقدسات الفلسطينية، وانتهاك المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، وما حدث اليوم كان النتيجة الحقيقية لهذا التصعيد الحاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

فلسطين غزة أحداث فلسطين اليوم فلسطين اليوم إسرائيل

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين على الطرق

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

أفيخاى أدرعى: نسعى لوقف زحف عناصر المقاومة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟