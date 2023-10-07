مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: ندعو إلى اجتماع طارئ بشأن العدوان الإسرائيلى

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، إنه تواصل في الصباح الباكر مع زملائه المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، وخاصة مندوب مصر والأردن والمغرب والسعودية، من أجل دراسة التحرك الذي يمكن أن تتخذه جامعة الدول العربية بشأن أحداث اليوم في فلسطين.



وأضاف "العكلوك" في مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، مساء يوم السبت، أن هناك دعوة لعقد اجتماع عاجل داخل جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماع طارئ دورة غير عادية، إزاء هذا العدوان الإسرائيلي الشامل الذي يستمر منذ بداية العام الحالي.



وأوضح مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، أنه منذ تولي هذه الحكومة الإسرائيلية التي تحتوي على عناصر إرهابية، تعمدت المساس بالمقدسات الفلسطينية، وانتهاك المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية، وما حدث اليوم كان النتيجة الحقيقية لهذا التصعيد الحاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة.