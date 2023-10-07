بسبب ارتفاع حالات الجرحى.. وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب المؤسسات الدولية بسرعة التدخل الطبى

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن قطاع الصحة في رام الله تواصل مع غزة، وأرسل إلينا قائمة المستلزمات والأدوية، كما استدعينا الموظفين المتواجدين في المستودعات، وتواصلنا أيضًا مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات الأمم المتحدة التي تساعدنا في إدخال المستلزمات اللازمة بأقصى فرصة ممكنة.



وأضافت "الكيلة" في مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن قطاع الصحة بحاجة إلى أكبر قوى بشرية من أطباء وممرضين للسيطرة على الوضع الشاق في المستشفيات حاليًا، بسبب ارتفاع أعداد حالات الجرحى، كما تم وضع المستشفيات الخاصة تحت تصرف وزارة الصحة من أجل متابعة ومعالجة الوضع بأكمله.



وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن المطلب الرئيسي حاليًا هو إرسال المستلزمات الطبية بأسرع شكل ممكن، وأيضًا قدوم الأطباء والممرضين من أجل المساعدة، ولكن غلق الحدود يمنع ذلك حاليًا؛ لأن إسرائيل أغلقت كافة الطرق التي تجعلهم يصلون إلينا في الوقت المطلوب.