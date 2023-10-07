الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الصحة الفلسطينية: نتوقع ارتفاع أرقام الشهداء والجرحى فى الساعات المقبلة

الدكتورة مي الكيلة
الدكتورة مي الكيلة

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الرقم الدقيق لعدد ضحايا أحداث اليوم غير معلوم بالتحديد حتى وقتنا الحالي، لكن من المؤكد أنه يتجاوز الـ200 شهيد، أما بالنسبة لعدد الجرحى فقد تجاوز الـ1000 جريح، منهم 270 حالة خطيرة، وأيضًا هذا الرقم غير دقيق؛ لأنه لا توجد إحصائيات للظرف الميداني بشكل دقيق.

وأضافت "الكيلة" في مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، مساء يوم السبت، أنهم يتوقعون في الساعات القادمة ارتفاعًا في هذه الأرقام؛ لأنه من المؤكد أن إسرائيل تخطط الآن للهجوم على قطاع غزة بكل ما لديها من عتاد، ونطالب المجتمع الدولي والمجتمع العربي بشكل خاص بأن يكون هناك موقف واضح لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أنه ما زال القذف الإسرائيلي مستمرًا على قطاع غزة حتى الوقت الحالي، وهناك هجوم عدواني على أحد الأبراج السكنية بما فيه من سكان، فبالتالي الوضع صعب للغاية، وبحاجة إلى التدخل الأمني السريع، ولا ندري لماذا استهدف العدوان هذا البرج السكني بالتحديد؟.

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