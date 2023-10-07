اللواء سمير فرج يوضح تفاصيل هجوم المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الاحتلال الإسرائيلي كان يظن أنه شيد حائطًا ضخمًا لا يستطيع أحد العبور منه، لكن رجال المقاومة الفلسطينية استطاعوا عبوره بسهولة من خلال استخدام الطائرات الشراعية، واقتحموا هذا الخط بشكل كامل.

وأضاف "فرج" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة صدى البلد، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يستخدم 7 مستوطنات بالقرب من غزة، كخط دفاعي أول لهم، لكن المقاومة الفلسطينية اخترقته بالكامل، صباح اليوم، وهناك 3 مستوطنات تحتلها المقاومة الفلسطينية في الوقت الحالي، بجانب احتجاز المستوطنين كرهائن.



وأوضح أن القبة الحديدية لدى الاحتلال الإسرائيلي لم تستطع التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية، فما حدث اليوم لدى الاحتلال لم يحدث من قبل على الإطلاق.