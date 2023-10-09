لجنة فلسطين بالبرلمان العربى تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أحداث غزة

أعلنت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي أنها ستعقد اجتماعًا طارئًا، الخميس المقبل، تزامنًا مع الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية.

وقالت اللجنة إن الاجتماع سيبحث تطورات الأوضاع وسيناريوهات التعامل مع الموقف الحالي على الأراضي الفلسطينية.



وفي هذا الصدد، دعا البرلمان العربي الإعلام العربي والدولي لاتخاذ ما يلزم بشأن تغطية الاجتماع الذي من المقرر انعقاده بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

يأتي هذا فيما يستعد البرلمان العربي برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي، لعقد جلسته العامة السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ومن المقرر أن تتصدر تطورات الأوضاع الجارية في المدن الفلسطينية جدول أعمال الجلسة.