الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. دار الأوبرا تحيى حفلا غنائيا بمناسبة اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

تنظم محافظة المنيا غدا الثلاثاء احتفالية فنية وطنية كبرى تحييها فرقة التخت العربى على مسرح الديوان العام بالمحافظة بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورموز العمل الأهلى والوطنى بالمنيا والإعلاميين وعدد من أهالى المحافظة، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة .

 الحفل يقدم مجموعة من الأغانى الوطنية التى تعبر عن فرحة المصريين بالنصر

من جانبه، أبدى الدكتور ياسر معوض قائد فرقة التخت العربى بدار الأوبرا المصرية سعادته بالمشاركة فى احتفالات المنيا بالنصر العظيم، مشيدا بدعم ورعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لافتا إلى أن الفرقة ستقدم مجموعة مختارة من الأغانى الوطنية التى تعبر عن فرحة المصريين بنصر أكتوبر وتغنى بها المصريون على مدار 5 عقود منها ( يا أغلي اسم في الوجود – أحلف بسماها وترابها – صورة – بالأحضان – عظيمة يا مصر – علي الربابة – بلادي – يا حبيبتي يا مصر – قوم يا مصري – النهر الخالد)، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المقطوعات الموسيقية من التراث الفني الأصيل.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد سبق وقام يرافقه اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا اليوم الخميس، بوضع إكليل من الزهور، على النصب التذكاري للجندي المجهول، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة حيث قرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداءنا الأبرار من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وتحقيقًا لرفعته وإعلاءً لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.

المنيا حفلا غنائيا اليوبيل الذهبي نصر أكتوبر مسرح المحافظة دار الاوبرا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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