بالأغاني والأعلام.. أهالي المنيا يتوافدون على الميادين لتأييد الرئيس السيسي
توافد الآلاف من أهالي مراكز وقرى محافظة المنيا على الميادين العامة بمدينة المنيا، وخاصة ميدان 30 يونيو (بالاس)، والذي يعد آحد أشهر ميادين محافظة المنيا وميدان عبد المنعم، حاملين صور الرئيس والأعلام لتأييد الرئيس وتزينت الميادين بصور الرئيس والأعلام وسط إنطلاق الأغاني الوطنية في احتفالية أعادت للأذهان ذكرى ثورة 30 يونيو.
وأكد أحمد حمدي أحد أهالي مدينة المنيا: «جئنا للإعلان عن تأييد الرئيس والذي شهد عهده الكثير من المشروعات والإنجازات الضخمة في كافة المجالات كما تم بجميع فئات المجتمع وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة التي منحهم اهتماما خاصا لكونهم شريك رئيسي في عملية التنمية».
وأضاف خالد علي، أننا نعلن تأييد الرئيس ردا للجميل لما حققه علي أرض الواقع من إنجازات ومشروعات لم تحدث منذ ما يقرب من 50 عاما كما أعاد الأمن والأمان وتأيدنا له مجرد تعبير بسيط ورد للجميل لما قدمه لنا من مشاريع وإنجازات طال انتظارها.
وأشار محمد محمود أحد شباب مدينة المنيا، أننا نؤيد الرئيس لأنه اتاح الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية ومكنهم وأعطاهم كافة الحقوق وأعاد دمجهم في الحياة السياسية في مصر وضمن لهم صوت مسموع ودور فعال في المشاركة في إتخاذ القرارات المصيرية التي تخص الوطن وليس مجرد دور ثانوي
وكان أهالي مدينة المنيا، وخاصة أهالي القري قد بدئوا في التوافد علي الميادين منذ ساعات مبكرة كما شهد كورنيش النيل بمدينة المنيا مسيرة هتف خلالها المواطنين بعبارات وهتافات التأييد للرئيس والمطالبة بالإستمرار والترشح لفترة حكم جديدة حرصا علي ما تحقق من إنجازات وإستمرارا للإستقرار الذي تنعم به البلاد منذ توليه حكم مصر مصر وحتي يواصل إنجازاته ومشروعاته لصالح الشعب