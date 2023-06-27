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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بالفنون الشعبية والموسيقى.. ثقافة المنيا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالنادي الرياضي

الفنون الشعبية بالمنيا
الفنون الشعبية بالمنيا

شهد نادي المنيا الرياضي، احتفالية فنية نظمها فرع ثقافة المنيا، الاثنين، ضمن فعاليات احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو وعيد الأضحى، وقدمت بها فرقة المنيا للفنون الشعبية فقرات غنائية راقصة تفاعل معها الحضور ومنها: التحطيب، والسحجة، والتنورة، الفرقة من تدريب الفنان سيد توني.كما قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية باقة من الأغاني الوطنية تدريب المايسترو أحمد الدسوقي. وجاءت الفعاليات بحضور د. رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا وعدد من مسئولي النادي.

وفي إطار الاحتفالات بذكرى الثورة، وفي ضوء خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، قدم الفرع، عددا كبيرا من الورش الفنية في المواقع الثقافية التابعة، والتي عبرت في مجملها عن عيد الأضحى وذكرى الثورة ومنها ورشة فنون تشكيلية بقصر ثقافة المنيا تم خلالها عمل بوسترات وأعمال فنية، وقدم بيت ثقافة سمالوط عروض سينما أفلام وطنية وورشا فنية، أما بيت ثقافة جاهين فقدم الورش بمدرسة السلام الابتدائية ٢، وأقام كذلك بيت بني مزار ورشة فنية احتفالا بذكرى الثورة وذلك بمركز أمان للتأهيل النفسي والسلوكي ببنى مزار، وأقيمت الورش المتنوعة أيضا في مكتبة قلوصنا الثقافية، وبيت ثقافة العدوة وصندفا، ومكتبة بلهاسة، وقصر ثقافة ملوي، وديرمواس.

لهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

- في عام 1945م صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

 

- تغير اسمها سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة". وتم اختيار مديري الثقافة في المحافظات المختلفة، الفنان "هبة عنايت" وزوجته الفنانة تماضر ترك لقصر ثقافة أسيوط، ويعقوب الشارونى لقصر ثقافة بني سويف، والكاتب محمد دياب لقصر ثقافة الإسكندرية، والفنان فاروق حسنى لقصر ثقافة الأنفوشى، والفنانة رعاية النمر لرئاسة قصر الجيزة، والفنان عز الدين نجيب لقصر ثقافة كفر الشيخ، والفنان هاني جابر لقصر ثقافة السويس.

نادي المنيا الرياضي فعاليات احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو فرقة المنيا للفنون الشعبية الفنان سيد توني

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