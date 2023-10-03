الأوبرا تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

أحمد جمال ضيف الموسيقى العربية فى احتفالية ذكرى العبور على المسرح الكبير

يقدم المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بقيادة الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلًا غنائيًا في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة المطرب أحمد جمال ونجوم الأوبرا سارة ذكي، أحمد عصام، أحمد سعيد وإيناس عز الدين، وستشمل المجموعة مختارات من الأغاني الوطنية التي تعبر عن حب الشعب المصري لوطنه، مثل "تحيا مصر"، "هنحب مين"، "يا بوي يا مصر"، "على الرباية"، "حلوين دول"، "مصر اليوم في عيد" وغيرها.

مؤلفات وطنية على مسرح دمنهور

ويحيي المطربان ياسر سلمان ورحاب عمر حفلاً غنائياً في الثامنة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، على مسرح أوبرا دمنهور، حيث سيقدمان مجموعة مختارة من الأغاني الوطنية والعاطفية، مثل "يا حبيبتي يا مصر"، "يا حلو ناديلي"، "طاير يا هوى"، "امتى الزمان"، "بيت العز" وغيرها.