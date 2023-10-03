الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

أحمد جمال
أحمد جمال

تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

أحمد جمال ضيف الموسيقى العربية فى احتفالية ذكرى العبور على المسرح الكبير

يقدم المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بقيادة الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلًا غنائيًا في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة المطرب أحمد جمال ونجوم الأوبرا سارة ذكي، أحمد عصام، أحمد سعيد وإيناس عز الدين، وستشمل المجموعة مختارات من الأغاني الوطنية التي تعبر عن حب الشعب المصري لوطنه، مثل "تحيا مصر"، "هنحب مين"، "يا بوي يا مصر"، "على الرباية"، "حلوين دول"، "مصر اليوم في عيد" وغيرها.

مؤلفات وطنية على مسرح دمنهور

ويحيي المطربان ياسر سلمان ورحاب عمر حفلاً غنائياً في الثامنة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، على مسرح أوبرا دمنهور، حيث سيقدمان مجموعة مختارة من الأغاني الوطنية والعاطفية، مثل "يا حبيبتي يا مصر"، "يا حلو ناديلي"، "طاير يا هوى"، "امتى الزمان"، "بيت العز" وغيرها.

احتفالات دار الاوبرا المصرية انتصارات أكتوبر 50 سنة انتصارات اكتوبر المسرح الكبير اليوبيل الذهبي

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ 64

بخط يده.. وصية "هيكل" على "الوثائقية" لأول مرة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور