الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تبدأ بـ160 جنيهًا.. 3 فئات لـ أسعار تذاكر حفل أحمد جمال بالأوبرا

المطرب أحمد جمال
المطرب أحمد جمال

طرحت إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تذاكر حفل المطرب أحمد جمال، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر، بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى، وقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيدة.

أسعار تذاكر حفل أحمد جمال بالأوبرا

وانقسمت أسعار تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيها، والثانية بمبلغ 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيها، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة أن نسبة كبيرة من التذاكر نفدت فور طرحها على الموقع الإلكتروني وداخل شباك التذاكر.

تفاصيل وبرنامج حفل أحمد جمال بالأوبرا 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وينقس إلى فاصلين يحيي الفاصل الأول نجوم الفرقة وهم المطربون، سارة زكي، إيناس عزالدين، أحمد سعيد، وأحمد عصام، ويختتم الاحتفالية الفنان أحمد جمال، الذي يحيي الفاصل الثاني بباقة من أروع الأعمال الوطنية التي أبدعها كبار الملحنين وشكّلت جزءًا من وجدان الشعب المصري.

ويجهز المايسترو الدكتور مصطفى حلمي لبرنامج فني مميز لتقديمه خلال الحفل يضم أغنيات وطنية منها: عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي، يا أغلى اسم في الوجود- لفي البلاد يا صبية لـ محمد الموجي، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد، البندقية- الله يا بلادنا لـ محمد عبدالوهاب، أهيم شوقًا لـ الشيخ إمام، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة، بالأحضان لـ كمال الطويل، مصر التي في خاطري- طوف وشوف- قصيدة مصر لـ رياض السنباطي، يا حبيبتي يا مصر- عاش اللي قال- على الربابة لـ بليغ حمدي، سمينا وعدينا لـ عبدالعظيم محمد.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهي: 

تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 والنصف مساء، على أن ينطلق الحفل بعدها بحوالى ساعة.

ـ غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

ـ الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

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