الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بانوراما الأعمال العربية والغربية على طريقة ياسمين الحربي بالأوبرا 9 أكتوبر

ياسمين الحربي
ياسمين الحربي

تستعد عازفة الهارب ياسمين الحربي، لإحياء حفلًا موسيقيًا ضخمًا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة فرقتها الخاصة، وذلك يوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر الجاري.

برنامج حفل ياسمين الحربي بالأوبرا 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، ويتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الهارب، إلى جانب مختارات من أعمال عمالقة التلحين في مصر والوطن العربي من بينهم سيد درويش، محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي وهاني شنودة، بالإضافة إلى ميدلي لمحمد منير، ميدلي لعبدالحليم حافظ، ميدلي لفيروز.

سعر تذكرة حفل ياسمين الحربي بالأوبرا 

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل، بقيمة 85 جنيهًا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدار وداخل شباك التذاكر.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

ـ يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتم دخول الجمهور قبل الحفل بحوالى ساعة.

ـ الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ـ غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

ـ ممنوع التصوير.

عازفة الهارب ياسمين الحربي 

ياسمين الحربي التحقت بمعهد الكونسرفتوار في السابعة من عمرها، ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب، وبدأت منذ 2001 إعادة صناعة الهارب في مصر، وصنعت العديد من الآلات بأحجام مختلفة بيديها في البيت، وقد قدمت العديد من الحفلات في مختلف المواقع الثقافية في مصر ولاقت استحسان كبير من الجمهور والنقاد.

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