الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور عن تخصيص حصة لمناقشة الطلاب بالشئون العامة: "تزيد من وعيهم"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة صباح اليوم الأحد على عدد من المدارس بنطاق المحافظة تفقد خلالها سير العمل باليوم الدراسى بنطاق المدارس واطمأن على انتظام استقبال الطلاب وجداول دخول وخروج مختلف المراحل الدراسية لمنع التكدسات أو التدافع.

حصة لمناقشة الطلاب

وخلال متابعة محافظ الجيزة لسير العملية الدراسية بمدرسة المدينة الجامعية النموذجية المشتركة بالدقى حرص المحافظ على التأكيد على الطلاب بضرورة تحرى صحة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى وعدم الانسياق وراء الشائعات، موجهًا مدير مدير التربية والتعليم بالجيزة بضرورة تخصيص حصة دراسية للحديث مع الطلاب حول الشئون العامة وشرح مجهودات الدولة الخاصة بالمشروعات القومية وجهود التنمية والإستماع لاستفساراتهم والرد عليه.

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إشادة أولياء الأمور

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من أولياء الأمور، وتقول ميرفت محمد، إحدى أولياء الأمور، إن وجود مثل تلك الحصص خلال اليوم الدراسي للطلاب يعمل على زيادة وعيهم بالأمور العامة الخارجية، ومناقشتهم في مختلف الأمور والقضايا العامة يزيد من ثقافتهم بجانب يومهم الدراسي.

ومن جانبها أكدت نجلاء محمد، إحدى أولياء الأمور، إن تخصيص حصة دراسية للحديث مع الطلاب حول الشئون العامة وشرح مجهودات الدولة الخاصة بالمشروعات القومية وجهود التنمية والاستماع لاستفساراتهم والرد عليه، يساعد في كسر الروتين والملل من اليوم الدراسي لدي الطلاب ويزيد من رغبتهم في الذهاب للمدرسة بشكل يومي كونها لا تقتصر على الدراسة فقط بل أنها فتحت مجال للمناقشات في مختلف الأمور.

وأضاف محمود محفوظ، أحد أولياء الأمور، أن وجود مثل تلك الحصص خلال اليوم الدراسي لدى الطلاب، سوف يساعد في زيادة الانتماء لبلدهم والتفاخر به وإدراك الأمور الجارية على كافة المستويات، كما أنه يساعد في تنمية وعي وإدراك الطلاب وعدم السماح لدخول أي أفكار مغلوطة من البيئة المحيطة.

جولة المحافظ بمدارس الجيزة

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة عدد من المدارس لمتابعة اليوم الدراسي، حيث أنه حضر طابور الصباح مع طلاب مدرسة السعيدية الثانوية، وأكد المحافظ خلال كلمة ألقاها للطلاب على إهتمام الدولة المصرية وقيادتها بمنظومة التعليم وضرورة اهتمام كل منهم بالتميز الدراسى لاستثمار الفرص التى تتيحها الدولة للشباب من تقلد للمناصب القيادية بمختلف المواقع.

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