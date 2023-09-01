محافظة الجيزة تطلق فعاليات "المشروع الثقافى" لسكان روضة أكتوبر

أطلقت محافظة الجيزة فعاليات "المشروع الثقافي" لأهالي الإسكان البديل في روضة أكتوبر بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف تأهيل الأطفال والطلاب من أبناء الأسر من أهالي الإسكان البديل بالمحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين سبل معيشتهم وتوفير مستوى جودة الحياة الذي يليق بهم، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

إطلاق فاعليات المشروع الثقافي

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين وأهالي الإسكان البديل في روضة أكتوبر، وتقول رقية عصام، إحدى أهالي روضة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، إن فعاليات المشروع الثقافي والتي أطلقتها محافظة الجيزة أمر في غاية الأهمية خاصة خلال إجازة نهاية العام، وهو الأمر الذي يساعد في تثقف أبناء روضة أكتوبر وتزويد مهاراتهم على مدار إجازة الصيف والاستفادة منها قدر الإمكان.

تابعت أن محافظة الجيزة تحرص باستمرار على إقامة العديد من الفعاليات المختلفة ما بين ترفيهية وتعليمية وفنية وغيرها من الفعاليات والتي أخرها فاعلية المشروع الثقافي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المشروع الثقافي

من جانبها أشادت عواطف إبراهيم، إحدى أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، أن فعاليات المشروع الثقافي أفادت الكثير من الأطفال والطلاب من أهالي المنطقة وساعدت في تزويدهم بالمعلومات التثقيفية، لافتة إلى أن تلك الأمور تعود بالنفع في المقام الأول على الأطفال وتساعد في تأهيلهم لكي يكونوا أفراد نافعين في الدولة فيما بعد.

واستكملت حديثها بأن محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة حرصوا على تدشين العديد من الفعاليات من أجل إفادة أهالي روضة أكتوبر وزيادة وعيهم وإدراكهم، وهو الأمر الذي يساهم في رفع مستوى الخدمات الموجودة بالمنطقة ويحسن من مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة ليهم في روضة أكتوبر.



أهالي روضة أكتوبر

أضافت هند كريم، إحدى أهالي منطقة الإسكان البديل بروضة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، أن فعاليات المشروع الثقافي تضمنت العديد من فعاليات الورش التي ساعدت في تنمية الأطفال وطلاب المنطقة وزيادة وعيهم وإدراكهم، حيث شملت ورش برمجة كمبيوتر و تصنيع عرائس وتأليف قصة ومسرح إلى جانب عقد عدد من ندوات الحكي لتعليم المشاركين قيم الأخلاق والسلوك الحسن من خلال عروض الأراجوز.

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