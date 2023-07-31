الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أنشطة للأطفال بروضة السيدة وحدائق أكتوبر ضمن فعاليات قصور الثقافة (صور)

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم فعالياتها المكثفة بمناطق وأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات، حيث قدمت عدة فعاليات، الأحد، بمنطقتي روضة السيدة زينب وحدائق أكتوبر.

تضمنت الفعاليات عددًا من الورش الفنية التي شارك بها فنانو الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، فقدم قصر ثقافة 25 يناير ورشة للمدربة فاطمة شعبان لعمل مجسم لكلب من الورق الكانسون، أما وفاء أبو الفضل فقدمت ورشة أشغال يدوية لعمل أقنعة من الفوم الملون، بالإضافة لورشة مجسم لطيارة ورق من الفوم الملون نفذتها مريم حسن.

وفي مدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر، عقدت ورشة حكي للمجموعة القصصية "نحن نحب الضحك" للكاتبة جيهان سعفان والتي تروى من خلالها كيفية تعليم الأطفال احترام الآخرين والالتزام بالعادات والتقاليد وذلك من خلال تعليمهم مفهوم الضحك والمزاح في حدود الأدب والأسلوب اللائق، ومواجهة التنمر بإيجابية وعدم الاستسلام.

وبعنوان "لا للتحرش" تحدثت أمل محمد أحمد الرائدة الحضارية في الإسكان البديل عن ضرورة توعية الأطفال وكيفية حمايتهم، كما ذكرت ضرورة تبني تلك القضية التى تؤثر على صحة الطفل النفسية وضرورة توجيههم وأسرهم لزيادة وعيهم تجاه تلك القضية الشائكة، وذلك من خلال حوار تفاعلي وأداء موسيقي تفاعل الأطفال معه، كما نفذت الفنانة رضوى القصبجي ورشة فنون تشكيلية للطباعة على الورق والقماش بألوان الأكريليك، بالإضافة لورشة رسم على الوجوه نفذتها إسراء حسان.

الفعاليات تقدمها قصور الثقافة في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي إطار برنامج عمل وزارة الثقافة، وتنظم بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وبالتعاون مع جهازي روضة السيدة زينب، وحدائق أكتوبر.

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