السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء المحاور المرورية فى أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من المحاور المرورية الجاري تنفيذها بطريق مصر- أسيوط الزراعي نطاق مراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين؛ لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

وخلال الجولة، شدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن الواقع في نطاقها المشروعات بسرعة إزالة التعديات والمنشآت المتعارضة معها لتمكين الشركات القائمة على الأعمال من الإنتهاء من القطاعات المتبقية.

كما وجَّه المحافظ، مسؤولي الشركات المنفذة بمنع تراكم أي مخلفات بمواقع العمل ورفعها أولًا بأول للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

تفقد المحاور المرورية

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء كوبرى أعلى مزلقان أبوالنمرس ووصلة محور حسب الله الكفراوى نطاق أبوالنمرس وأعمال تطوير ورصف طريق أبوربع بمدخل مركز ومدينة البدرشين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أهمية تلك المحاور في دعم السيولة المرورية بالقطاع الواقع جنوب المحافظة والربط بين المراكز وبعضها وتسهيل حركة تنقل المواطنين، لافتًا إلى أن أعمال إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبوالنمرس يسهم في نقل الحركة من طريق مصر أسيوط أعلى السكة الحديد حفاظًا على سلامة المواطنين. 

وأوضح أنه جارٍ أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق أبوربع بمركز ومدينة البدرشين وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية استكمالاً لما تشهده مدينة البدرشين من دعم لمنظومة الطرق. 

ورافق المحافظ خلال الجولة  السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور، السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، وهاني السيسي، رئيس مركز ومدينة الحوامدية ومحمود زين العابدين رئيس مركز ومدينة البدرشين، وتأتي الأعمال حسب أجندة محافظة الجيزة الخاصة بالتطويرات.

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محافظ الجيزة أحمد راشد الجيزة محافظ المحاور المرورية

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