الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتى في الدورى الإنجليزى.. الننى خارج القائمة

أرسنال - مانشستر
أرسنال - مانشستر سيتي

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه، لمواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمعهما في قمة الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات، معقل فريق "الجانرز".

ويقود المباراة تحكيميًا، الحكم مايكل أوليفر، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

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مانشستر سيتى يتفوق على أرسنال فى تاريخ المواجهات قبل قمة الدورى الإنجليزى

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موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد غياب بوكايو ساكا وخروجه من قائمة الفريق بسبب إصابته، كذلك عودة البرازيلي جابرييل مارتينيلي للقائمة، ليجلس على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة.

ويقود البلجيكي لياندرو تروسارد، البرازيلي جابرييل جيسوس، الإنجليزي إيدي نيكيتاه، خط الهجوم، فيما يجلس الألماني كاي هافيرتز على مقاعد البدلاء.

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة أرسنال لمباراة اليوم.

وجاء تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

تشكيل ارسنال ارسنال مانشستر سيتى الدورى الانجليزى محمد الننى

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