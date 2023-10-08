موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "الإمارات".

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الخسارة أمام لانس الفرنسي بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُعد هذه الهزيمة هي الأولى لفريق أرسنال في جميع البطولات خلال الموسم الجاري 2023-2024.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعد التغلّب على لايبزيج الألماني بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف توتنهام هوتسبير المتصدر برصيد 20 نقطة.