الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة أرسنال
موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "الإمارات".

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

ستُذاع مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

txt

محمد صلاح يبحث عن الفوز مع ليفربول أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى

ويسعى فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الخسارة أمام لانس الفرنسي بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُعد هذه الهزيمة هي الأولى لفريق أرسنال في جميع البطولات خلال الموسم الجاري 2023-2024.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعد التغلّب على لايبزيج الألماني بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف توتنهام هوتسبير المتصدر برصيد 20 نقطة.

اقرأ أيضاً

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-10-2023 والقنوات الناقلة

ارسنال مانشستر سيتى الدورى الانجليزى موعد مباراة أرسنال مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي أرتيتا جوارديولا

مواد متعلقة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-10-2023 والقنوات الناقلة

محمد صلاح يبحث عن الفوز مع ليفربول أمام برايتون فى الدورى الإنجليزى

ستيرلينج يقود هجوم تشيلسى أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

موعد عودة أردا جولر المحتملة إلى مباريات ريال مدريد

قائمة منتخب مصر الأوليمبى لوديتى الأردن وأوزبكستان

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

مدعى الحق المدنى فى "طبيب الساحل": المتهمون خريجو أزهر ودرسوا علوم الدين

مقتل الرائد الإسرائيلى أور يوسف من وحدة المستعربين "دوفدفان".. (صور)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يدعو سكان قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم "فورًا"

الرئيس السابق للموساد: الهجوم فاجأنا وعدد الصواريخ التى أطلقتها حماس يفوق الخيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شركات طيران دولية تلغى رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يدمّر منازل كبار قادة حماس فى غزة

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال 3 آخرين فى الخليل