لافتات ضخمة من جماهير سيلتيك الأسكتلندى لدعم فلسطين

حرصت جماهير سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي على تقديم الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وذلك بعد المناورات الأخيرة مع إسرائيل والتي حدثت صباح اليوم السبت.

جماهير سيلتيك ترفع لافتات ضخمة لدعم فلسطين

رفعت جماهير نادي سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي، لافتات ضخمة في المدرجات التي شهدت حشدًا جماهيريًا كبيرًا خلال مباراة الفريق أمام كيلمارنوك ضمن منافسات الدوري الأسكتلندي لكرة القدم.

وشهدت تلك اللافتات التي رفعتها جماهير النادي الأسكتلندي عبارات الدعم لدولة فلسطين مثل "الحرية لفلسطين".

اقرأ أيضًا.. "الأعلى للشباب الفلسطينى": ما يجرى اليوم حق مشروع لشعب يعانى من ظلم الاحتلال

هذه ليست الواقعة الأولى لجماهير سيلتيك

ولا تعد تلك اللفتة الطيبة هي الأولى من جماهير سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي لدعم فلسطين، حيث سبق أن حدث هذا الأمر في أكثر من مناسبة.

وسبق أن احتشد الجمهور الأسكتلندي في إحدى مباريات الفريق ببطولة الدوري عام 2021 وطالب بوقف قصف غزة، كما أبدى دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني.

وأصبح جمهور سيلتيك الأسكتلندي أول جمهور رياضي أوروبي يدعم القضية الفلسطينية.

وتعرضت حينها جماهير سيلتيك الأسكتلندي، لانتقادات وهجوم من جانب الإسرائيلي نير بيتون، لاعب الفريق السابق الذي وصف عبارات الدعم التي قدموها لفلسطين، بـ"العبارات الحادة"، وأكد أنهم مخطئون ويقومون بدعم فلسطين دون تقييم الأمور ومعرفة ما يحدث هناك.

"الأعلى للشباب الفلسطينى": ما يجرى اليوم حق مشروع لشعب يعانى من ظلم الاحتلال

قال المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، مساء اليوم السبت، من حق شعبنا استعادة أراضيه المغتصبة ومن حقه أن يقاوم الاحتلال الغاشم.

وأكد رئيس المجلس السفير محمد عريقات في بيان له اليوم، أن ما يجري اليوم هو حق مشروع لشعب يعاني من ظلم الاحتلال.

وطالب عريقات المجتمع الدولي والدول العربية بأن تقف بجوار الأشقاء بفلسطين لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.