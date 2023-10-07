"الأعلى للشباب الفلسطينى": ما يجرى اليوم حق مشروع لشعب يعانى من ظلم الاحتلال

قال المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، مساء اليوم السبت، من حق شعبنا استعادة أراضيه المغتصبة ومن حقه أن يقاوم الاحتلال الغاشم.

وأكد رئيس المجلس السفير محمد عريقات في بيان له اليوم، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن ما يجري اليوم هو حق مشروع لشعب يعاني من ظلم الاحتلال.

وطالب عريقات المجتمع الدولي والدول العربية بأن يقف بجوار الأشقاء بفلسطين لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

الرئيس الفلسطينى: لنا الحق فى الدفاع عن أنفسنا فى مواجهة إسرائيل وإرهاب المستوطنين

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعليقًا على التصعيد الجاري في قطاع غزة، لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة إسرائيل وإرهاب المستوطنين.

كما وجه الرئيس الفلسطيني بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وفقًا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، فإنه من المتوقع أن يترأس عباس اجتماعًا خلال الساعات القادمة لبحث التطورات الأخيرة.

القناة 12 الإسرائيلية: حماس تسيطر فعليًا على المستوطنات فى قطاع غزة



وسبق وقالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم السبت نقلًا عن الجيش الإسرائيلي: إن حماس تسيطر فعليًا على المستوطنات في قطاع غزة.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أيضًا إن هناك 60 مسلحًا فلسطينيًا في 14 موقعًا في أنحاء إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن بدء الهجوم على قطاع غزة.

وكشف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: نعمل على استهداف مقرات تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، حسب البيان، إن عشرات الطائرات تقصف الآن أهدافًا لحماس في قطاع غزة في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي أطلقها ضد الحركة.

وذكر البيان أنه منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل، بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.