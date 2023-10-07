السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين على الطرق

حادث مروري
حادث مروري

وقعت العديد من  الحوادث المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في عدد من محافظات مصر، وقد تدخل على الفور رجال الإدارة العامة للمرور للتعامل مع تلك الحوادث، واستدعاء الإسعاف لنقل المصابين والضحايا أيضًا.

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إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق بورسعيد

كما بذل رجال المرور جهودا مكثفة، لإزالة أثار تلك الحوادث عقب إجراءات المعاينات اللازمة، وتعيين الخدمات المرورية لسحب كثافات السيارات الناجمة عن وقوع تلك الحوادث.

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"نزيف الأسفلت".. تفاصيل مصرع 12 شخصًا وإصابة 52 فى حوادث مختلفة

12 مصابًا في حادث بالطريق الصحراوي الغربي

في نطاق محافظة الفيوم على الطريق الصحراوي الغربي، وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وقد تسبب الحادث في إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى واتخاذ اللازم.

إصابة 3 أشخاص في سيناء

أصيب 3 أشخاص في محافظة شمال سيناء إثر تصادم سيارتين ملاكي، وهرعت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتم التعامل مع هذا التصادم واتخاذ اللازم.

مصرع 4 أشخاص في التجمع وإصابة 5 أخرين

منطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة كانت شاهدة على حادث أليم أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 أخرين، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق.

إصابة 7 مواطنين في إدكو

وفي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة عبارة عن جروح وكسور، نتيجة تصادم توك توك مع سيارة ملاكي، وقام رجال المرور بالتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.

لحوادث المرورية الطرق والمحاور الخدمات المرورية 12 مصاب في حادث بالطريق الصحراوي الغربي مصرع 4 أشخاص في التجمع وإصابة 5 أخرين إصابة 7 مواطنين في إدكو إصابة 3 أشخاص في سيناء

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