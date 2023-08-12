"نزيف الأسفلت".. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 52 في حوادث مختلفة

شهدت محافظات مصر اليوم السبت، وقوع العديد من الحوادث المرورية على الطرق وقد تسبب ذلك في مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، نتيجة لأسباب مختلفة واتخذ رجال المرور كافة الإجراءات القانونية، والتعامل الفوري مع هذه الحوادث مع تعيين الخدمات المرورية لسحب كافة الكثافات التي نتجت عن وقوع هذه المصادمات، ونبرز في الأاسطر التالية أبرز الحوادث التي شهدتها طرق مصر اليوم

إصابة 11 مواطنا في البحيرة

مركزي وادي النطرون والنوبارية بمحافظة البحيرة، شهدا على وقوع حادثى سير بمركزى النوبارية ووادى النطرون بالظهير الصحراوى للمحافظة مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

مصرع مواطن في بني سويف

وفي مدينة بني سويف وقع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية أمام حديقة عابدين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

إصابة شخص في حدائق أكتوبر

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق داخل حدائق أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

حادث على الدائري الإقليمي

وفي نطاق مدينة 15 مايو، أصيب شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من 15 مايو اتجاه حلوان، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

إصابة طفلة في كفر البطيخ

وشهد مركز كفر البطيخ بدمياط على إصابة طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا فى حادث تصادم قطار كوبرى راشد.

مصرع شخص وإصابة 2

وفي مركز وادى النطرون لقي شخص مصرعه وأصيب إثنين آخرين اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

إصابة شخصين في سوهاج

كما أصيب شخصين صدمتهما سيارة بمنطقة الكوثر، جنوب مدينة الغردقة، اليوم السبت، وتم نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وفاة شخصين في 6 أكتوبر

وفي مدينة 6 أكتوبر لقي شابين مصرعهما في حادث تصادم سيارتين، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

مصرع شخص وإصابة أخر بالمنيا

لقي شخص مصرعه، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره مزلقان محطة سكك حديد مطاى واصابة آخر بإصابات إثر سقوطه من أعلى كوبرى الأخصاص بمدخل مدينة المنيا الشمالي.

إصابة 7 أشخاص في المنيا

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية طوخ التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

مصرع 4 من أسرة واحدة بالشرقية

لقي أب وابنتيه وضابط شرطة مصرعهم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

مصرع شخص وإصابة 12

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

إصابة 3 أشخاص في أكتوبر

أصيب 3 أشخاص نتيجة انقلاب دراجة نارية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إصابة 2 في الصف

تعرضت سيارة نصف نقل للانقلاب، بمنطقة الصف، مما أدى لإصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

مصرع مواطن في الدقهلية

لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ميكروباص، وذلك أثناء عبوره طريق جمصة الدولي، في محافظة الدقهلية، حيث جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع مواطن وإصابة 3 في الأقصر

شهد طريق الندى لاند بمنطقة البياضية شمال مدينة الأقصر، اليوم السبت، وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين جراء الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 5 مواطنين في الفيوم

أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخري ميكروباص، بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.