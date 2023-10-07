الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق بورسعيد

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة اليوم في تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الدائري أمام قرية القابوطي الجديد جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة بوصول المصابين الأربعة ياسر السيد محمد أبو حشيش، ومصطفى عبد المنعم محمد رزق، ومصطفى أبو العباس محمود حنفي، وداوود داوود داوود عاشور، إلى مستشفى السلام بورسعيد وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تحريات البحث الجنائي 


وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة ربع نقل تصادمت مع أخري ملاكي بسبب السرعة الزائدة علي أول الطريق الدائري بين قربة القابوطي الجديد وكمين بشتيل الأمني وأسفر الحادث عن إصابة رجل وسيدة بالسيارة الملاكي وأب ونجله بالسيارة الربع نقل ويجري سؤال شهود العيان بالحادث لمعرفة باقي تفاصيل الحادث

الإجراءات القانونية


وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وأمرت النيابة العامة بسؤال المصاب وشهود الواقعة واستكمال لتحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

تسيير الحركة المرورية 

من جانب آخر انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد تحت إشراف مدير أمن بورسعيد الى مكان الحادث لتسيير الحركة المرورية التى توقفت بسبب الحادث 

تصادم جنوب بورسعيد إسعاف مستشفى السلام حادث

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن بدء جولاته الانتخابية من المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟