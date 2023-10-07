إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق بورسعيد

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة اليوم في تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الدائري أمام قرية القابوطي الجديد جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة بوصول المصابين الأربعة ياسر السيد محمد أبو حشيش، ومصطفى عبد المنعم محمد رزق، ومصطفى أبو العباس محمود حنفي، وداوود داوود داوود عاشور، إلى مستشفى السلام بورسعيد وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تحريات البحث الجنائي



وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة ربع نقل تصادمت مع أخري ملاكي بسبب السرعة الزائدة علي أول الطريق الدائري بين قربة القابوطي الجديد وكمين بشتيل الأمني وأسفر الحادث عن إصابة رجل وسيدة بالسيارة الملاكي وأب ونجله بالسيارة الربع نقل ويجري سؤال شهود العيان بالحادث لمعرفة باقي تفاصيل الحادث

الإجراءات القانونية



وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وأمرت النيابة العامة بسؤال المصاب وشهود الواقعة واستكمال لتحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

تسيير الحركة المرورية

من جانب آخر انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد تحت إشراف مدير أمن بورسعيد الى مكان الحادث لتسيير الحركة المرورية التى توقفت بسبب الحادث