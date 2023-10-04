مصرع 10 أشخاص وفقدان 82 آخرين جراء الفيضانات فى الهند

لقي عشرة أشخاص مصرعهم في الهند، اليوم الأربعاء، وفقد 82 آخرون، بينهم 23 من أفراد الجيش الهندي، عقب هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان بحيرة لوناك الجليدية، مما أدى إلى فيضانات كارثية.

وبلغت كمية هطول الأمطار على ولاية سيكيم الهندية الواقعة شمال شرق الهند، 40.9 ملم، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف المعدل الطبيعي البالغ 8.6 ملم لهذا الوقت من العام.

وأشارت السلطات في الهند إلي أنه تم حتى انتشال 10 جثث من مواقع مختلفة حتي الآن، فيما لا يزال ما لا يقل عن 82 شخصا اخرين في عداد المفقودين وأصيب 22 شخصا بعضهم في حالة خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، بداية الأسبوع الجاري، لسقوط الأمطار بغزارة أدت إلى انهيار عدد من الطرق.

وتداول لقطات تظهر غرق شوارع مدينة ناجبور في ولاية ماهاراشترا الهندية جراء هطول أمطار قياسية وتشكل فيضانات عارمة.

تسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدى أيام في تدمير جسور ومبان وجرف مركبات في ولايتي أوتاراخند وهيماشال براديش شمال الهند.

قال الخبراء إن الأمطار الموسمية ازدادت قوة وصارت أكثر تواترا بسبب تغير المناخ.

مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة فى الهند

والثلاثاء، أعلنت السلطات الهندية عن مصرع ثمانية أشخاص جراء الأمطار الغزيرة وضربات البرق في ولاية "جهارخاند".

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن سيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم جراء ضربات البرق، فيما غرق أربعة أشخاص آخرين جراء سقوطهم في آبار أو مصارف مياه ارتفع منسوبها بسبب الأمطار الغزيرة.

وتابعت الشبكة أن الأمطار الغزيرة عرقلت حركة السير والمرور بمدن الولاية، فيما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا برتقالي اللون في العديد من أنحاء "جهارخاند" بسبب الأمطار الغزيرة.