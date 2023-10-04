الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024.. يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والجدول الزمني لها، حيث تم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الهيئة الوطنية للانتخابات وأُعلن فيه موعد انتخابات الرئاسة لعام 2024.

جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024

 

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024 ومن المقرر أن تجرى عملية الاقتراع  سواء داخل مصر أو خارجها في الأيام التالية:-

تجرى عملية الاقتراع خارج مصر خلال الفترة من يوم 1 وحتى يوم 3 ديسمبر 2023.

تجرى العملية الإنتخابية داخل مصر يوم 10 ديسمبر 2023.

و يأتى يوم 11 ديسمبر 2023، اليوم الثانى في موعد إنتخابات الرئاسة 2024 داخل مصر.

ويوافق يوم 12 ديسمبر 2023 موعد الإنتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر.

txt

هل تشهد ليبيا إجراء الانتخابات بعد إقرار مجلس النواب القوانين اللازمة؟ (خاص)

txt

آخر موعد لجمع التوكيلات فى الانتخابات الرئاسية 2023

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر


 وبالنسبة لإجراء الإنتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر، من المقرر أن تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر خلال شهر ديسمبر أيضا في الأيام الآتية:

من المقرر أن يأتى يوم 1 ديسمبر 2023.

 تجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر يوم 2 ديسمبر 2023.

 ويأتى يوم 3 ديسمبر 2023، موعد الإنتخابات الرئاسية خارج مصر.

txt

موعد بدء الانتخابات الرئاسية داخل وخارج مصر لعام 2024

 

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر فى حالة الإعادة
 

وفقا لقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر أن تُجرى العملية الإنتخابية خارج مصر في حالة الإعادة خلال شهر يناير من العام المقبل 2024 في الأيام التالية:

 تجرى الانتخابات الرئاسية في حالة الإعادة، خارج مصر يوم 5 يناير 2024.

 تجرى الإنتخابات الرئاسية في حالة الإعادة، خارج مصر يوم 6 يناير 2024.

يوافق موعد الإنتخابات الرئاسية خارج مصر في حالة الإعادة، يوم 7 يناير 2024.

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر فى حالة الإعادة 

 وفي حالة الإعادة لـ الانتخابات الرئاسية، تجرى يوم 8 يناير 2024 داخل مصر

وتجرى داخل مصر في حالة الإعادة يوم 9 يناير من العام المقبل 2024.

كما تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في حالة الإعادة يوم 10 يناير 2024.

 

الجدير بالذكر أنه تبدأ عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية داخل مصر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء خلال الأيام المحددة لهم.

اقرأ أيضا:

آخر موعد لجمع التوكيلات فى الانتخابات الرئاسية 2023

جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية مواعيد الانتخابات الانتخابات الرئاسية اللجنة العليا للانتخابات عملية الاقتراع العملية الانتخابية

الأكثر قراءة

عاجل| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. قرار جديد من "قوى عاملة النواب" بشأن الحماية الاجتماعية

عاجل| موديست فى الهجوم.. تشكيل الأهلى أمام إنبى فى كأس مصر

بعد تكريمه من الرئيس.. من هو الشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم؟

الرئيس السيسى يوجه بمزيد من الأعمال الوثائقية لرفع الوعى عن انتصارات أكتوبر

"سمّونى مصري" محمود العسيلى يتألق فى الغناء أمام الرئيس بمناسبة الاحتفال بأكتوبر

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

ولما كان يوم الاحتفال باليوبيل الذهبي على حرب أكتوبر المجيدة

عبد الرحيم طايع

العناصر الخاملة في الثقافة

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل