جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج

جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024.. يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والجدول الزمني لها، حيث تم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الهيئة الوطنية للانتخابات وأُعلن فيه موعد انتخابات الرئاسة لعام 2024.

جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024 ومن المقرر أن تجرى عملية الاقتراع سواء داخل مصر أو خارجها في الأيام التالية:-

تجرى عملية الاقتراع خارج مصر خلال الفترة من يوم 1 وحتى يوم 3 ديسمبر 2023.

تجرى العملية الإنتخابية داخل مصر يوم 10 ديسمبر 2023.

و يأتى يوم 11 ديسمبر 2023، اليوم الثانى في موعد إنتخابات الرئاسة 2024 داخل مصر.

ويوافق يوم 12 ديسمبر 2023 موعد الإنتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر



وبالنسبة لإجراء الإنتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر، من المقرر أن تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر خلال شهر ديسمبر أيضا في الأيام الآتية:

من المقرر أن يأتى يوم 1 ديسمبر 2023.

تجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر يوم 2 ديسمبر 2023.

ويأتى يوم 3 ديسمبر 2023، موعد الإنتخابات الرئاسية خارج مصر.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر فى حالة الإعادة



وفقا لقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر أن تُجرى العملية الإنتخابية خارج مصر في حالة الإعادة خلال شهر يناير من العام المقبل 2024 في الأيام التالية:

تجرى الانتخابات الرئاسية في حالة الإعادة، خارج مصر يوم 5 يناير 2024.

تجرى الإنتخابات الرئاسية في حالة الإعادة، خارج مصر يوم 6 يناير 2024.

يوافق موعد الإنتخابات الرئاسية خارج مصر في حالة الإعادة، يوم 7 يناير 2024.

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر فى حالة الإعادة



وفي حالة الإعادة لـ الانتخابات الرئاسية، تجرى يوم 8 يناير 2024 داخل مصر

وتجرى داخل مصر في حالة الإعادة يوم 9 يناير من العام المقبل 2024.

كما تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في حالة الإعادة يوم 10 يناير 2024.

الجدير بالذكر أنه تبدأ عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية داخل مصر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء خلال الأيام المحددة لهم.

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