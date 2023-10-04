الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لجمع التوكيلات فى الانتخابات الرئاسية 2023

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

آخر موعد للتوكيلات في الانتخابات الرئاسية 2023.. تقترب فترة انتهاء جمع التوكيلات الرئاسية، حيث يشهد مقر الشهر العقاري الآن ازدحامًا كبيرًا من قبل المواطنين في جميع المحافظات لجمع التوكيلات لصالح مرشحي الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وننشر في التقرير التالي آخر موعد للتوكيلات في الانتخابات الرئاسية 2023:

آخر موعد للتوكيلات في الانتخابات الرئاسية 2023

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث أشارت إلى فترة جمع توكيلات الانتخابات التي تستغرق 20 يومًا، بدءًا من 25 سبتمبر 2023 وحتى 16 أكتوبر 2023، خلال هذه الفترة، سيتم استدعاء الناخبين واستقبال طلبات الترشح اعتبارًا من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 2023.


كيفية عمل توكيل للمرشح الانتخابي 2024


يقوم المواطن بزيارة مكاتب الشهر العقاري المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم التحقق من هويته وشخصيته عن طريق الرقم القومي أو جواز السفر الساري. 

يتم تسجيل اسم المؤيد وعنوان إقامته والمحافظة التي يسكن فيها، بالإضافة إلى الرقم القومي، ويتم تحديد من يدعمه من المرشحين. 

يوقع المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، ويجب أن يتأكد من عدم تأييده للراغب في الترشح أكثر من مرة أو لأي مرشح آخر. 

يتم إصدار نسختين من نموذج التأييد، حيث يحتفظ المكتب بإحداهما ويتم تسليم الأخرى للمؤيد. 

كل ذلك يتم بدون أي رسوم.


تعرف على مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري


تبدأ مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري، من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 4 والنصف بعد العصر لجمع التوكيلات، على أن يمتد هذا الوقت إذا تواجد عدد من المؤيدين خارج المكتب للإدلاء بالترشيحات.

الجدير بالذكر أنه يجب أن يجمع الشخص الذي يريد ترشحه لانتخابات الرئاسة، ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

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