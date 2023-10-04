عاجل.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية، محور اهتمام الملايين من المواطنين مؤخرا، وذلك عقب تراجع أسعار المعدن النفيس خلال الأيام الماضية بفعل تراجعها في البورصة العالمية على إثر بيانات الفيدرالي الأمريكي التي أشرت إلى إيجابية الدولار.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في محلات الصاغة تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية في الأسواق المحلية بنسبة 2.8% بقيمة 55 جنيه فيما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 4.8% بقيمة 93 دولارا أمريكي خلال تعاملات شهر سبتمبر 2023.

وسجل الجرام من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا نحو 2220 جنيها في محلات بيع الذهب المصرية، فيما سجلت أوقية الذهب بالبورصة العالمية نحو 1848 دولارا، وذلك عقب التقرير التي صدرت يؤكد إيجابية الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية منذ اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن فيه تثبيت أسعار الفائدة.

وإليكم أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة المصرية:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2457.25 جنيه.

الشراء 2445.75 جنيه.

بنسبة صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2252.5جنيه.

الشراء 2242 جنيها.

بنسبة صعود وصل إلى 5.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2150 جنيها.

الشراء 2140 جنيها.

بنسبة صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1842.75 جنيه.

الشراء 1834.25 جنيه.

بنسبة صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1433.25 جنيه.

الشراء 1426.75 جنيه.

بنسبة صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1228.5 جنيه.

الشراء 1222.75 جنيه.

بنسبة صعود وصل إلى 2.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 921.5 جنيه.

الشراء 917.25 جنيه.

بنسبة صعود وصل إلى 2.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 17200 جنيه.

الشراء 17120 جنيها.

بنسبة صعود وصل إلى 40 نقطة.



سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1828$.

الشراء 1826$.

بنسبة صعود وصل إلى 1 نقطة.

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