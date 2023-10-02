الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع اقتراب موعد سفر المواطنين خارج البلاد يحرص الكثير على معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، لمعرفة التحديث الرسمي للأسعار.

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

تستعرض “الدستور” في هذه السطور سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-10-2023، في البنوك المصرية في التعاملات الصباحية، وذلك مسجلا بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر مبلغ  30.75 للشراء، قيمة 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib وصل سعره 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما قد سجل متوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى مبلغ 30.84 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 

ويقدم "الدستور"، خدمات تشمل نشر أسعار العملات بكل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وستشمل تحديثا فوريًا للأسعار في حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

أسعار الدولار اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 أكتوبر فى البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 30.84 جنيه للشراء.
وصل سعر الدولار اليوم 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 أكتوبر فى البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدولار اليوم الإثنين 30.75  جنيه للشراء.
بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر

بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 30.75 جنيه للشراء.
بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم الإثنين 2 أكتوبر

بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 30.85 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 أكتوبر فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاثنين فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 30.90 جنيه للشراء.
بلغ وصل سعر الدولار اليوم الاثنين 30.95 جنيه للبيع.

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