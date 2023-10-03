الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

انطلقت قبل قليل، أعمال الجلسة الافتتاحية لـ مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، تنفيذا لدعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد.

وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية عرض قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في الدور الرابع.

كما تشهد الجلسة العامة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الثالث للمجلس، من الفصل التشريعي الأول.

طلبات تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية

ومن المقرر أن يدعو رئيس مجلس الشيوخ الأعضاء لتقديم طلبات تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية. 

وشهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، تلاوة عدد من القرارات الجمهورية.         

txt

النائب حازم الجندى: أعضاء مجلس الشيوخ بمختلف انتماءاتهم لا يدخرون جهدًا لتحقيق المصلحة الوطنية

txt

حازم عمر يستقيل من مجلس الشيوخ استعدادًا للترشح لانتخابات الرئاسة

ويواصل مجلس الشيوخ جلساته غدًا الأربعاء، حيث يخصص جلسته الثالثة لعرض قوائم تشكيل اللجان النوعية على المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

ويخصص جلسته الرابعة لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، التي ستجرى في ذات اليوم.

وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب الموازنة العامة للدولة. 

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، في بداية دور الانعقاد الرابع، تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الجمهورية اللجان النوعية تشكيل اللجان النوعية

مواد متعلقة

النائب أحمد عثمان: نشكر الرئيس السيسى على استجابته لنداء الشعب وإعلان ترشحه بالانتخابات الرئاسية

"دفاع النواب": كلمات السيسي في إعلان ترشحه للرئاسة لامست القلب

نائب: "حكاية وطن" يروى مسيرة التنمية وكيف واجهت الدولة مخططات الفوضى

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والثلاثاء انتخابات اللجان النوعية

بينها زيادات الرواتب والمعاشات.. إحالة 11 مشروع قانون إلى لجان مجلس النواب

رئيس مجلس النواب يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد الرابع

مصطفى بكرى يوقع توكيلًا لترشح الرئيس السيسى

رئيس زراعة الشيوخ: "حكاية وطن" حدث هام لاستعراض إنجازات الدولة

الأكثر قراءة

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء فى الشرق الأوسط بالسخنة

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور