انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ

انطلقت قبل قليل، أعمال الجلسة الافتتاحية لـ مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس، تنفيذا لدعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد.

وتشهد الجلسة العامة الافتتاحية عرض قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في الدور الرابع.

كما تشهد الجلسة العامة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الثالث للمجلس، من الفصل التشريعي الأول.

طلبات تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية

ومن المقرر أن يدعو رئيس مجلس الشيوخ الأعضاء لتقديم طلبات تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية.

وشهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، تلاوة عدد من القرارات الجمهورية.

ويواصل مجلس الشيوخ جلساته غدًا الأربعاء، حيث يخصص جلسته الثالثة لعرض قوائم تشكيل اللجان النوعية على المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

ويخصص جلسته الرابعة لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، التي ستجرى في ذات اليوم.

وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب الموازنة العامة للدولة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، في بداية دور الانعقاد الرابع، تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها.

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.