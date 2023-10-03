الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أمين سر خارجية الشيوخ: ترشح الرئيس السيسى فى هذا التوقيت أمان للدولة

الدكتورة عايدة نصيف
الدكتورة عايدة نصيف

ثمنت الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب الشعب المصري الذي احتشد في جموع ميادين مصر لمطالبته بالترشح في السباق الرئاسي ٢٠٢٤.

وقالت "نصيف" إن تلبية الرئيس السيسي نداء الشعب تأتي انطلاقًا من شعوره بالمسئولية الوطنية، وحرصه على استكمال مسيرته في بناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، التي شرع في بنائها منذ توليه زمام الحكم، والتي بدأت بمحاربة الإرهاب والسير في درب التنمية والبناء بالتوازي، ومن ثم كانت الإنجازات التى تحققت حتى الآن.

أمين سر خارجية الشيوخ: ترشح الرئيس السيسي في هذا التوقيت أمان للدولة المصرية

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت هو حماية وأمان للدولة المصرية والشعب المصري، فهو حمل على عاتقه عبء مسئولية هذا الوطن، ورغم التحديات الصعبة والأزمات العالمية استطاع أن يحقق لمصر الأمن والأمان والاستقرار، وسطر إنجازات يشهد لها الجميع في الداخل والخارج.

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وشددت عضو البرلمان الدولي على وعي الشعب المصري، الذي لا يتهاون ولا يتخاذل في دعم ومساندة الدولة المصرية للمضي قدمًا في طريق التنمية، واستكمال رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو ما ظهر في ميادين وشوارع مصر اليوم، رغبة منهم في استمرار جهود "بناء الإنسان" التي بدأها الرئيس ويصر عليها رغم أية ظروف.

وأشارت إلى أن ما تم سرده من أرقام خلال مؤتمر "حكاية وطن"، جاء كرد بالغ جامع ومانع على كل من يحاول التشكيك في جهود القيادة السياسية والدولة المصرية، وما تحققه وتسعى إلى تحقيقه من إنجازات، تضمن للمواطن المصري "حياة كريمة" ومستقبلًا أفضل.

عضو البرلمان الدولي: مشاركة الشعب الإيجابية في السباق الرئاسي تحمي مكاسبه

واختتم قائلة: "إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات هى السلاح الذي سيحافظ به المصريون على مكتسباتهم، التي حصلوا عليها أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، سواء كانت مكاسب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، إنه حان الآن دور الشعب المصري ليصطف ويتحد لحماية مكاسبه، وتضيف لحكايات الوطن رؤية جديدة وإنجازًا أكبر".

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