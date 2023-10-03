الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة ميرال الهريدى تثمن استجابة الرئيس السيسى لجموع المصريين بالترشح للانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلة: لبى نداء المصريين الذين أجمعوا على حب رئيسهم  ولن يخذلهم في أي وقت.

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برلماني: الرئيس استجاب لنداء الوطن في الترشح وندعو المصريين للمشاركة

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طلعت عبدالقوي: ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية بناء على إرادة شعبية وجماهيرية

قاد البلاد في ظل ظروف عصيبة

وأكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، في بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد البلاد في ظل ظروف عصيبة، محملة بديون وخراب طال كافة المجالات والقطاعات، إلى أن أصبحت مصر اليوم تضع خطة اقتصادية شاملة واجهت من خلالها التداعيات السلبية الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، وإرساء كافة السياسات المالية لمواجهة التحديات مع استمرار عملية دعم المواطن وإبعاده من دائرة التأثيرات قدر المستطاع.

عرض كافة الجهود بكل شفافية

ولفتت النائبة ميرال الهريدى، أن الرئيس السيسي، كان حريصًا خلال مؤتمر "حكاية وطن"، على عرض كافة الجهود بكل شفافية، موضحًا مواطن الضعف التي ما زال يتم مواجهتها، ووضع الخطط وآليات العمل والسياسات التي تساهم في حلها، مشيرة إلى أن المؤتمر كشف عن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا، بالموازنات المخصصة لها، بل والمكاسب التي ستعود على مصر من إنشاؤها، وذلك ليكون المواطن على علم بالنهضة التنموية الجاري الوصول إليها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المصريين سيظلون داعمين لقيادتهم السياسية نحو استكمال طريق البناء والإعمار متحديين كافة الصعوبات والعراقيل التي تحاول قوى الشر تصدرها في وجههم، ولن يلتفتون لأي دعوات تحريض بمقاطعة الانتخابات، وسيشاركون بقوة أمام اللجان الانتخابية في الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ للتعبير عن رأيهم بحرية لاستكمال بناء دولتهم والمضي معًا نحو الجمهورية الجديدة.

عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة ميرال الهريدي للانتخابات الرئاسية

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