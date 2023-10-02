الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طلعت عبدالقوي: ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية بناء على إرادة شعبية وجماهيرية

طلعت عبدالقوي
طلعت عبدالقوي

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية استجابة للإرادة الشعبية الحقيقية. 

رغبة وإرادة شعبية 

وأضاف طلعت عبدالقوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن الرئيس السيسي استجاب لرغبة الناس، لافتًا إلى أنه لم يطلب حيث أنه أعلن ترشحه بناءً على إرادة شعبية عام 2014م عندما خرجت الجماهير. وطالبت أن يتولى القيادة السياسية، واليوم الجماهير طالبت باستمرار مسيرته.

وأوضح أن المتابع لجلسات مؤتمر "حكاية وطن" يشعر بمدى قيمة مصر، وقيمة الإنجازات التي تمت، كما يشعر بمدى قيمة الاستقرار والأمن والتنمية، حيث أن القضية ليست مجرد كلام أو شعارات، ولذلك لا بد للشباب في الجماعات أن يعرض عليهم ما تم إنجازه لمعرفة أين كانت مصر وأين أصبحت.

مؤتمر حكاية وطن ترشح السيسي للانتخابات الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنى طلعت عبدالقوي

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