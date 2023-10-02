بالزغاريد.. فرحة أهالي الفيوم عقب ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة

رصدت كاميرا "الدستور" فرحة وسعادة آلاف الجماهير المشاركين فى احتفالية ميدان السواقي بمدينة الفيوم، بعد إعلان الرئيس السيسي الترشح فى الانتخابات.

وشارك الآلاف فى احتفالات نصر أكتوبر، وأيضا مناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، في ميدان السواقي.

وأطلق المشاركون فى الاحتفالية الزغاريد ترحيبًا بإعلان الرئيس الترشح فى الانتخابات الرئاسية، ورفعوا العلم المصرى، وردد المشاركون هتافات تحيا مصر وبنحبك يا سيسى وكمل ياريس.

وشارك فى الفعالية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الفيوم.

ورفع المشاركون فى الاحتفال لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر، حاملين صورة الرئيس السيسي.

وقال صلاح فوزي، مدير مصلحة الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، إن مكاتب الشهر العقاري شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا لتوثيق توكيلات بأسمائهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد مواطنو محافظة الفيوم، أن قرارهم بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي نابع من قناعة كاملة بأنه الأقدر على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها خلال السنوات العشر الماضية.

وقال محمد عبد التواب جمعة، من أهالي محافظة الفيوم، إنه دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحرير توكيل ترشيحه لفترة رئاسية جديدة، مضيفا: "إحنا معاك يا ريس وبنحبك، أنا مسمي ابني على اسمك".

وأضاف عبدالتواب، أن محافظة الفيوم شهدت العديد من الإنجازات وافتتاح المشروعات الخدمية والتنموية والكثير لم يكن موجودا في عهده، مشيرًا إلى أنه قام بعمل توكيل لتأييد الرئيس ودعمه في الفترة الرئاسية المقبلة.

أهالي الفيوم عقب ترشح الرئيس السيسي لانتخابات