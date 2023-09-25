الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتعاون مع "حياة كريمة".. جامعة الفيوم تنظم قافلة الخير لطلاب المدارس

قافلة الخير لطلاب
قافلة الخير لطلاب المدارس

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالفيوم وكليات الطب والسياحة والفنادق والتربية للطفولة المبكرة وكلية طب الفم والأسنان، قافلة الخير لطلاب المدارس بالفيوم، تحت رعاية ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 جاء ذلك بحضور أشرف عبدالمعبود عميد كلية السياحة والفنادق، وحمدي محمد إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب، وغادة محمد وفيق وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونجلاء الشربيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

توقيع الكشف الطبي للعيون والجلدية والأطفال على 100 طفل

وأوضح عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قافلة الخير تضمنت قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي للعيون والجلدية والأطفال على 100 طفل من طلاب المدارس الأولى بالرعاية، كما تم توزيع حقائب مدرسية عليهم.

وأوضح "العيسوي" أهمية التعليم وحث الطلاب على المثابرة والاجتهاد والاستمرار في تحصيل العلم ليكونوا أفرادًا نافعين لمجتمعهم ووطنهم، مؤكدًا أن القافلة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع على كل المستويات.

 مؤسسة حياة كريمة تولي اهتمامًا خاصًا بطلاب المدارس من الأسر الأولى بالرعاية

من جانبه أكد عماد عادل أن مؤسسة حياة كريمة تولي اهتمامًا خاصًا بطلاب المدارس من الأسر الأولى بالرعاية، وتسعى لتوفير كل الخدمات التعليمية لهم لاستمرار مسيرتهم الدراسية والحصول على الشهادات العليا ما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع، ووجه الطلاب بضرورة الاجتهاد في التحصيل الدراسي والتفوق.

قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
قافلة الخير لطلاب المدارس
جامعة الفيوم حياة كريمه قافلة الخير طلاب المدارس قافلة طبية

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