الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عملنا توكيلات بدعمه في الانتخابات الرئاسية".. مواطنو الفيوم: السيسى الأقدر على قيادة البلاد بالمرحلة المقبلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال صلاح فوزي، مدير مصلحة الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، إن مكاتب الشهر العقاري شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا لتوثيق توكيلات بأسمائهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وأكد مواطنو محافظة الفيوم، أن قرارهم بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي نابع من قناعة كاملة بأنه الأقدر على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها خلال السنوات العشر الماضية.

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وسبق، أن أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

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وتضمن القرار في المادة الأولى أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

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وجاء في القرار: على المختص إثبات التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات الرقم القومي أو جواز السفر الساري ولا يعتد بغير ذلك المستند ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها ورقم بطاقة الرقم القومي وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ويوقع المواطن المؤيد على نموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة، ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، وتسلم له إحداهما وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج، ويتم إثبات توثيق المواطن المؤيد بغير رسوم.

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وكيل وزارة الشهر العقاري إقبال كبير من المواطنين توكيلات دعم ترشح الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية محافظة الفيوم

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