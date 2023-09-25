الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية وتنفيذ مشروعات للشباب

محافظ الفيوم يوجه
محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية وتنفيذ مشرو

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزاؤرة الصحة، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الاستماع  لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين في مختلف القطاعات

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، والتي شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وتوفير مشروعات لعددٍ من الأسر البسيطة والأولي بالرعاية.

وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بتوفير عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا تمويل مشروعات لهم من خلال برنامج فرصة، لتدر لهم دخلاً يساعدهم على تربية أسرهم، فضلاً عن دراسة إمكانية توفير معاش شهري لعدد من الحالات.

التوجيه بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه مسئول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

ووجه "الأنصاري"،  وكيل وزارة الصحة، بتوقيع الكشف الطبى اللازم لشاب وتقديم الدعم والعلاج اللازم له بشكل فورى، وكذا دراسة حالة إحدى الموظفات بمديرية الصحة وتوزيعها بما يتناسب مع ظروفها الحياتية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، ببحث عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع انتظام العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى، كما وجه رئيس مجلس ومدينة الفيوم، بدراسة شكوى سيدة تتضرر من عدم إنهاء إجراءات التصالح لها، وتقديم المساعدة اللازمة لحل مشكلتها.

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محافظ الفيوم مشروعات للشباب الدكتور أحمد الأنصارى اللقاء الدوري لخدمة المواطنين القطاعات الخدمية

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