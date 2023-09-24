"الأورمان وحياة كريمة" تنظمان حفلًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع الفيوم

"شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم، احتفالية جمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة بالحديقة الدولية بالفيوم، لدعم عدد (6190) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم، بحضور حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، ومحمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان.

ورحّب المحافظ بالحضور، معربًا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه والاحتفال معهم ومشاركتهم فرحتهم، متمنيًا للأسر والشباب التوفيق في العمل، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالعمل المجتمعي ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ منه.

وشملت الاحتفالية عرض نماذج ناجحة لعدد (190) مستفيدًا من مشاريع التمكين الاقتصادي ما بين أكشاك ومشاريع متناهية الصغر، بالإضافة إلى توزيع (3) آلاف كرتونة مواد غذائية، وعدد (6) آلاف كيلو لحوم، وذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور البارز لجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة وكل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

من جهته، أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمة تتمثل في المهن مثل السباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا، بالإضافة إلى البقالة والأكشاك، وعدد من المشروعات التي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة، حتى يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشار إلى أن الحالات المستفيدة يتم اختيارها بناءً على الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع، لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومراكز المحافظة، ووفقًا للمعايير المحددة لضمان وصول المساعدات للمستحقين.

وأكد أن الشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة" تعد نموذجًا يحتذى به في تعاون مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى الأسر المستحقة، بأفضل حزمة من الخدمات التي تخفف أعباء المعيشة عن كاهلهم، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة الفيوم، بهدف تذليل كل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق المحافظة.

حفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع الفيوم