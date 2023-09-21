الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم: قطاع النباتات الطبية والعطرية يشهد تطوراً ملحوظاً في مصر

محافظ الفيوم: قطاع
محافظ الفيوم: قطاع النباتات الطبية والعطرية يشهد تطوراً ملحو

أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن ترحيبه بجميع ضيوف المحافظة، وكافة المشاركين في المؤتمر الثاني للنباتات الطبية والعطرية، مثمناً دور الوكالة الألمانية في تنظيم هذا المهرجان، كما قدم الشكر لجميع الهيئات والمؤسسات والمعاهد والمراكز البحثية وكافة المشاركين بالمهرجان، متمنياً خروجه بنتائج وتوصيات تعود بالنفع والفائدة على كافة المشتغلين بمجال النباتات الطبية والعطرية.

وأكد المحافظ، أن قطاع النباتات الطبية والعطرية له أهمية كبيرة، ويشهد تطوراً ملحوظاً في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أهمية التوسع في عمليات تصدير هذه المنتجات للأسواق العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقيق فرص تنموية أكبر لهذا القطاع الحيوي، الذي لديه القدرة على قيادة الاقتصاد الزراعي في مصر خلال السنوات القادمة، ودعم الاقتصاد القومي، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، لافتاً إلى أن محافظة الفيوم تتميز ببيئات متفردة وتربة خصبة تسهم فى التوسع فى زراعة النباتات الطبية والعطرية، كما تعتبر محافظات شمال الصعيد "الفيوم وبني سويف والمنيا" من أكبر المحافظات فى إنتاج وتصدير هذه الزراعات.

كما أشار محافظ الفيوم، إلي أن التشبيك بين جميع المشاركين في عملية إنتاج وتصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية، يسهم في تحقيق ميزة نسبية لمصر بشكل عام، والتي تعتبر الزراعة من أقدم المهن بها، وذلك بهدف التحول إلى صناعة أكثر حرفية، تتيح الوصول إلى صناعات أكثر دقة وشمولاً، مؤكداً أن الزراعة والتصنيع الزراعي يمثلان قاطرة للتنمية في مصر، كما أكد المحافظ، أن مصر قادرة على العبور من الأزمة العالمية الحالية والانطلاق إلى آفاق أوسع من التنمية، بفضل تضافر جهود المخلصين من أبنائها.

المحافظة بكل أجهزتها تعمل على استضافة  المهرجانات والمبادرات

وتابع أن المحافظة بكل أجهزتها تعمل على استضافة مثل هذه المهرجانات والمبادرات، التى تعد بمثابة منصة لتطوير قطاع زراعي صناعي مهم، والعمل على ربط منتجى النباتات الطبية والعطرية والوسطاء من التجار بمتطلبات السوق العالمي، وتعزيز الميزة التنافسية من خلال الترويج لها، والعمل على الاستغلال الأمثل للميزات النسبية للمحافظة وبيئتها الصالحة لمثل هذه الزراعات.

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محافظ الفيوم النباتات الطبية والعطرية الدكتور أحمد الأنصارى محافظات شمال الصعيد المؤتمر الثاني للنباتات الطبية والعطرية

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