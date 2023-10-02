الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روي فيتوريا: لاعبو منتخب مصر لديهم رغبة في صناعة التاريخ

البرتغالي روي فيتوريا
البرتغالي روي فيتوريا

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستُقام العام المقبل في كوت ديفوار، بعد تأجيلها لمدة عام.

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وقال فيتوريا في حوار لشبكة “بي إن سبورتس”: "أرى أن الأثر قد يكون إيجابيًا، أولًا عندما أتحدث مع اللاعبين، أشعر بأنه تتملكهم رغبة عارمة بشأن صناعة تاريخ لمصر وإثراء مسيرتهم الاحترافية بلقب دولي، لهذا اللاعبين متحمسين للبطولة".

وزاد:" ومن جهة أخرى، مسار الفريق كان إيجابيًا على مستوى النتيجة، سنحاول صنع مزيج بين اللاعبين القدامى والجدد، من المهم أن نكون محظوظين بما يكفي خاصة على مستوى الإصابات، بحيث يُتاح للمدرب أن يختار أفضل اللاعبين لتنفيذ أفكاره، لكن للأسف في المعسكرات الأخيرة".

وأضاف:"دومًا كان يغيب عنا مصابون مهمون، نأمل في أن نكون في الظروف المثالية بحلول موعد كأس الأمم الإفريقية".

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