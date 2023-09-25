روى فيتوريا يستقر على ضم إمام عاشور فى معسكر أكتوبر

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على ضم إمام عاشور لاعب الأهلي، فى معسكر أكتوبر المقبل المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، والذى سيخوض خلاله المنتخب مباراتين أمام زامبيا والجزائر ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم وبطولة الأمم الإفريقية التى تقام فى يناير من العام المقبل.

جاء قرار عودة إمام عاشور لصفوف المنتخب بعد فترة غياب طويلة عقب مشاركته مع الأهلي وظهوره بشكل مميز والذى حصل على إشادة الجميع.

قائمة المحترفين تضم 11 لاعبًا

وأعلن روي فيتوريا صباح اليوم عن قائمة المحترفين المبدئية استعدادًا والتى ضمت ١١ لاعبًا هم:

محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وطارق حامد وأحمد حسن كوكا ومصطفي محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف ووسام مرسي وأحمد حمدي.

ومن المقرر أن يختار فيتوريا القائمة النهائية للمنتخب قبل المعسكر بعدة أيام، على أن تضم القائمة ما بين 25 و 28 لاعبًا.

كان المنتخب قد خاض مباراتين فى معسكر سبتمبر المنقضي، أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا وتونس وديًا، وفاز المنتخب على إثيوبيا بهدف وحيد أحرزه عمر مرموش، وخسر المنتخب من تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وهى أول خسارة يتلقاها الفراعنة تحت قيادة روي فيتوريا.

ونال روى فيتوريا الكثير من الانتقادات بسبب الخسارة من تونس، إلا أنه أكد أن الخسارة جاءت بسبب النقص العددى الذى شهدته صفوف المنتخب فى مباراة تونس سواء إعفاء لاعبى الأهلي من المباراة لارتباطهم بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري أو بسبب الإصابات التى ضربت عددًا كبيرًا من اللاعبين الأساسيين.

ويسعى روى فيتوريا لتحقيق الفوزعلى زامبيا والجزائر رغم صعوبة المباراتين لاعادة الثقة بين الجماهير والمننخب وللتاكيد على أن منتخب مصر من أقوي المنتخبات فى إفريقيا.