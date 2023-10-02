القضاء على سرطان التعديات.. زيادة الرقعة الزراعية لـ 16.4 مليون فدان ومضاعفة مساحة الصوب

أخذت حالات التعدى على الأراضى الزراعية منحنى الصعود بشكل ملحوظ بداية من عام 2011 حينما قفزت التعديات لـ287.5 ألف حالة تعد على مساحة 11.9 ألف فدان، ثم 365.3 ألف حالة تعد خلال عام 2012 على مساحة 15.5 ألف فدان، و331.8 ألف حالة تعد خلال 2013 على مساحة 14.7 ألف فدان، و276.4 ألف حالة تعد خلال عام 2014 على مساحة 12.8 ألف فدان، إلا أنها بدأت تتراجع تدريجيًا فى ظل جهود الدولة بنسبة 93% بعدما تراجعت من 276.4 ألف حالة تعد لـ19.2 ألف حالة تعد خلال الفترة بين عامى 2014 و2021.

تطور التعديات على الأراضي الزراعية

سجلت التعديات على الأراضى الزراعية ذروته قبل 2014، حيث تم رصد 1.261 مليون حالة تعد على مساحة 55.1 ألف فدان من الأراضي الزراعية بين عامى 2011 و2014، وقد بلغ زمام الرقعة الزراعية أنذاك 9 مليون فدان قبل المشروعات الزراعية، وفقدت منطقة شرق الدلتا 43% من مساحتها الزراعية.

مشروع المليون ونصف مليون فدان

ومع تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، ارتفعت المساحة المنزرعة إلى 9.6 مليون فدان، وبلغ إجمالة المساحة المحصولية 16.4 مليون فدان حتى عام 2020/2021، كما تضاعفت مساحة الصوب الزراعية إلى 45 مليون متر2 عام 2020/2021 بكمية إنتاج بلغت 454.6 ألف طن عام 2020/2021.

انخفضت التعديات بالزراعية بنسبة 92.2 % بعدما تراجعت من 276.4 ألف حالة تعد خلال عام 2014 لـ 21.4ألف حالة تعد فى 2022، وتمت إزالة 63.6% من تعديات على الأراضى الزراعية التى وقعت منذ عام 2014 حتى عام 2022 بعدد 576.5 ألف حالة على مساحة 32.3 ألف فدان.