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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

537.1 ألف فدان المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان عام 2021/ 2022

الأراضي المستصلحة
الأراضي المستصلحة

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليوم   الأحد  الموافق   9/  7  / 2023 النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام 2021/ 2022 ومن أهم المؤشرات ما يلى: 

بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة 163.2 ألف فدان عام 2021/ 2022 مقابـل 87.1 ألف فدان  عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 87.3% ويرجع ذلك إلـى زيـادة مســاحة الأراضي المستصلحة بشركات القطـــاع الخاص هذا العام. 

-  بلغـت مساحة شركات القطاع الخاص 133 ألف فدان بنسبة 81.4٪ يليها مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5% ثم الهيئة العامة للتعمير والتنميـة الزراعيــة بمساحة 5 آلاف فدان بنسبة 3.1% من إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2021/2022.

-  بلغت المساحة المزروعة بمشروع المليون ونصف فدان 136.5 ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 140 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 537.1 ألف فدان، حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول، فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 ألف فدان بنسبة 36.9%، تليها محافظة المنيا بمساحة 175.6 ألف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3% ، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 10.2%.

بلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضي المستصلحة 154 فدانا عـام 2021/ 2022 مقـابــل 136 فدانا عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة  قدرها 13.2٪.

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