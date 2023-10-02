الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الزراعة: ملف الأمن الغذائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى والإقليمى للدول

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه فى ظل الظروف والتحديات الموجودة على مستوى العالم، فإن ملف الأمن الغذائي أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي والإقليمي للدول والكثير من التجمعات الاقتصادية الكبيرة.

وأضاف فهيم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن الدولة حفرت فى الصخر من أجل إضافة رقعة زراعية تجاوزت 1.7 مليون فدان، مشيرًا الى أنه لا توجد أزمات غذائية فى مصر مثل دول كثيرة، وذلك لأن الدولة دفعت المليارات فى استصلاح أراضي وإقامة بنية تحتية قوية وتوسع رأسي وزيادة إنتاجية الفدان على مدار الـ9 سنوات الماضية.

الدولة المصرية حافظت على ملف الأمن الغذائي قدر الإمكان

وأوضح مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ما حدث لم يحدث فى تاريخ مصر فى الزراعة، حيث إن تلك الأراضي كانت صحراء من آلاف السنين، ما جعل السلع متاحة للناس، مؤكدًا أن كل المجهودات التى بذلتها الدولة المصرية حافظت على ملف الأمن الغذائي قدر الإمكان.

ولفت مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أن مشاريع الاستصلاح التى تمت تكافئ مشروعات خالدة فى ذاكرة المصريين لسنين كثيرة مضت.

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